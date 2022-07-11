Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Наталка Денисенко решила поднять настроение украинцам и станцевала зажигательный танец под песню "Лисапетного батальона". Она надеялась вызвать улыбки, но получилось наоборот - ее нещадно раскритиковали.

В частности, звезда сериала "Кріпосна" появляется в кадре в украинской вышиванке белого цвета и юбке в тон. На ее голове кокошник из светлых цветов и ленточек, на шее актрисы бусы. В какой-то момент начинает звучать песня "Я просто королева" и Наталья Денисенко услышав ее, начинает кружиться в народном танце.

Украинцы в комментариях отметили, что им не смешно и сейчас не время так веселится. Они раскритиковали Наталью Денисенко за такой танец в трудное время: "Наталья это очень некстати", "Не улыбнулась", "Нужно жить, возможно в меру и веселиться... но эти дикие танцы это уже какой-то перебор".

Правда нашлись и те, кто благодарил Наталью за позитив: "Наталья актриса, и делает свою работу! Сама едва держится, еще и нас ободряет", "Мне это видео поднимает настроение, я благодарю Вас за то, что вы нас так поддерживаете", "Спасибо Наташе, настроение подняли, потому что надо иногда и с преувеличением и с шутками", "Наша звездочка, наша зажигалка".

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.