Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко - успешная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна". Знаменитость решила станцевать танец под песню "Лисапетного батальона" в патриотическом наряде. Но не все украинцы оценили старания Натальи и раскритиковали ее ролик, который опубликовал у себя "Зірковий шлях".

Денисенко не стала молчать и записала сторисы с ответом. "Зірковий шлях" решил также опубликовать ответ Натальи.

"Зірковий шлях, вот это у вас подписчики, настоящие "патриоты". Если честно, я в шоке!!!!! Я пытаюсь делать максимальное количество добрых дел, поднимать вам настроение, все что в моих силах, чтобы не вы ни я не падали духом", - начала Наталья.

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"За все время войны столько грязи на меня никогда не выливали, как на вашей страничке "Зірковий шлях". Спасибо, земляки, украинцы, за то что нашли время "обосрать" меня в шутливом видео...!!!", - добавила Денисенко.

Напомним, звезда "Кріпосної" Денисенко попыталась расмешить украинцев, но нарвалась на критику

Также Politeka сообщала, что Денисенко призналась, как война повлияла на ее отношения с мужем-военным

А еще Politeka писала, что Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит