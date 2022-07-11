Популярна молдавська телеведуча та співачка Людмила Балан, яка є мамою відомого в Україні виконавця Дана Балана, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу 64-річна красуня поділилася сонячним фото, на якому постала у відвертому образі.

І треба сказати, що може собі дозволити, адже у свої роки мама Люда, як її називають українські фанати, виглядає просто приголомшливо. На новому фото красуня знята у курортній локації, за її спиною видно блакитне небо без жодної хмарки. Цей пейзаж дуже гармоніює з яскравим жовтим костюмом, який одягла Людмила. Волосся зірки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Балан написала: "Завжди думай тільки про хороше, і добре слідуватиме за тобою, як тінь, всюди". Свій піст вона доповнила синьо-жовтими емодзі-сердечками. Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами в коментарях: "Прекрасна", "Красуня", "Не перестаю захоплюватися! Еталон жіночої краси та молодості! Люблю вас і ваш талант", "Наша улюблена мама Люда", "Красуня" , Так сяєте".

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