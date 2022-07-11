Популярная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан, которая является мамой известного в Украине исполнителя Дана Балана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз 64-летняя красотка поделилась солнечным фото, на котором предстала в откровенном образе.

И надо сказать, что может себе позволить, ведь в свои годы мама Люда, как ее называют украинские фанаты, выглядит просто потрясающе. На новом фото красотка запечатлена в курортной локации, за ее спиной видно голубое небо без единой тучки. Этот пейзаж очень гармонирует с ярким желтым костюмчиком, который надела Людмила. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Балан написала: "Всегда думай только о хорошем, и хорошее будет следовать за тобой, как тень, повсюду". Свой пост она дополнила сине-желтыми эмодзи-сердечками. Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Прекрасна", "Красотка", "Не перестаю восхищаться! Эталон женской красоты и молодости! Обожаю вас и ваш талант", "Наша любимая мама Люда", "Красотка, так сияете".

Напомним, "Вплоть до мурашек!": младшая дочь Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".

Как сообщала Politeka, Огневич в шутливой форме показала о каком презенте мечтает: "Какое время, такие и подарки".

Также Politeka писала, что Жена Решетника похвасталась достижением младшего сына, которому нет и двух лет: "Уже неплохо получается...".