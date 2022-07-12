Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом з дітьми виїхала до Нідерландів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня запостила у сторіс незвичайне фото, на якому позує у ліфті.

Як бачимо, на новій фотографії Слава знімає себе на телефон у дзеркало ліфта, куди зайшла разом із молодим хлопцем. До речі, цей красень уже не вперше з'являється разом із артисткою на фото. Перед камерою зірок постала у стильному луці – на ній довга темно-синя спідниця, світла футболка з темним малюнком та фіолетовий піджак. Доповнює образ модна сумочка м'ятного відтінку. Волосся артистки акуратно зачесане і зібране на потилиці, а на її обличчі яскраві сонцезахисні окуляри.

Зазначимо, раніше Камінська опублікувала ще одне фото із цим же хлопцем ліфтом, але там вона була в іншому вбранні. У підписі до посади співачка розповіла, що їй дуже подобається літо в Нідерландах, бо там зовсім не спекотно, а на вечірні прогулянки навіть доводиться вдягати курточку.

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