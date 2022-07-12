Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми выехала в Нидерланды, часто радует поклонников яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка запостила в сторис необычное фото, на котором позирует в лифте.

Как видно, на новой фотографии Слава снимает себя на телефон в зеркало лифта, куда зашла вместе с молодым парнем. К слову, этот красавец уже не впервые появляется вместе с артисткой на фото. Перед камерой звезд предстала в стильном луке – на ней длинная темно-синяя юбка, светлая футболка с темным рисунком и фиолетовый пиджак. Дополняет образ модная сумочка мятного оттенка. Волосы артистки аккуратно зачесаны и собраны на затылке, а на ее лице яркие солнцезащитные очки.

Отметим, ранее Каминская опубликовала еще одно фото с этим же парнем лифте, но там она была в другом наряде. В подписи к посту певица рассказала, что ей очень нравится лето в Нидерландах, так как там совсем не жарко, а на вечерние прогулки даже приходится надевать курточку.

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