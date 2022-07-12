Популярний український виконавець Володимир Дантес, який нещодавно розлучився із дружиною Надією Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав відео із концерту в Ізраїлі, куди вирушив разом з іншими українськими зірками.

У ролику можна побачити, що під кінець виступу на благодійному концерті на підтримку України Володимир здивував щось незвичне. Він, стоячи на сцені з українським прапором у руках, звернувся до публіки у залі зі словами:

"Ми все розуміємо українську, так? Тому – путін, йди на…". Смішно, що в мікрофон Дантес не став домовляти фразу, але це і не знадобилося, оскільки глядачі охоче підхопили його посилання.

У підписі до публікації Вова написав: "В Ізраїлі разом із 2000 українців говоримо головний меседж. Дякую! Люблю вас!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Дантеса: "Люблю", "Вова, це пожежа", "Прекрасні слова. Слава Україні", "Розрив, найкращий", "Це можна слухати вічно", "Найкрутіше звернення", "Згодна! Нехай іде".

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