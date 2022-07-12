Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес, который недавно развелся с женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал видео с концерта в Израиле, куда отправился вместе с другими украинскими звездами.

В ролике можно увидеть, что под конец выступления на благотворительном концерте в поддержку Украины Владимир учудил нечто необычное. Он, стоя на сцене с украинским флагом в руках обратился к публике в зале со словами:

"Мы все понимаем украинский, да? Поэтому – путин, иди на…". Забавно, что в микрофон Дантес не стал договаривать фразу, но это и не понадобилось, так как зрители охотно подхватили его посыл.

В подписи к публикации Вова написал: "В Израиле вместе с 2000 украинцев говорим главный месседж. Спасибо! Люблю вас!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Дантеса: "Обожаю", "Вова, это пожар", "Прекрасные слова. Слава Украине", "Разрыв, лучший", "Это можно слушать вечно", "Самое крутое обращение", "Согласна! Пусть идет".

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