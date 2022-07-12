Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком оселилася за кордоном і тепер активно гастролює світом із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя в Instagram. Так цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото, а в підписі до нього розповіла про концерт в Ізраїлі.

Як виявилось, Настя приєдналася до українських артистів на концерті "Доброго вечора, ми з України", який проходив у Тель-Авіві. За словами артистки, всі зібрані кошти спрямують до благодійного фонду Маші Єфросініної.

На новій фотографії, яку показала Каменських, її можна побачити із мікрофоном у руках. В очі кидається стильне патріотичне вбрання красуні - блакитний короткий топ і жовті лосини з такого відтінку кофтиною, зав'язаною на поясі. Пишні кучері співачки розпущені, а на її обличчі — легкий макіяж.

У підписі до публікації Каменських написала: "Сьогоднішній благодійний концерт "Доброго вечора, ми з України" у Тель-Авіві – особливий. Він наповнений одночасно і українською творчістю, і добром – адже зібрані кошти будуть направлені до фонду @masha.foundation на допомогу українцям дітям, жінкам та літнім людям".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото співачки: "Дякую вам за концерт, ми так раді що ви приїхали", "Настя, дякую за теплий вечір, прямо як вдома побувала. Люблю вас", "Дякую за концерт. Сподіваюся, що наступний відвідую вдома, у Києві", "Просто красуня".

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