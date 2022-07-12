Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем поселилась за границей и теперь активно гастролирует по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о концерте в Израиле.

Как оказалось, Настя присоединилась к украинским артистам на концерте "Доброго вечора, ми з України", который проходил в Тель-Авиве. По словам артистки, все собранные средства направят в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

На новой фотографии, которую показала Каменских, ее можно увидеть с микрофоном в руках. В глаза бросается стильный патриотический наряд красотки – голубой короткий топ и желтые лосины с такого е оттенка кофточкой, завязанной на поясе. Пышные кудри певицы распущены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Каменских написала: "Сегодняшний благотворительный концерт "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве – особенный. Он наполнен одновременно и украинским творчеством, и добром – ведь собранные средства будут направлены в фонд @masha.foundation на помощь украинским детям, женщинам и пожилым людям".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото певицы: "Спасибо вам за концерт, мы так рады что вы приехали", "Настенька, спасибо за теплый вечер, прямо как дома побывала. Люблю вас", "Спасибо за концерт. Надеюсь, что следующий посещаю дома, в Киеве", "Просто красотка".

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