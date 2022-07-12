Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кумедне відео, на якому показала, як одягається для виходу з дому і хвалиться своєю цибулею.
Перед камерою Ганна спочатку з'явилася в сірому домашньому костюмі, потім опинилася в білизні, а в кінці в червоній сукні, що облягає, яка підкреслила струнку фігуру. Красуня і так і сяк крутиться перед камерою, демонструючи всю красу, деякі з них вона підправила у пластичного хірурга. Розкішне волосся блогерки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Як вам образ мій? Сукня у сторіс". Шанувальники відразу почали коментувати новий лук співачки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Чекаю реліз", "Ти неймовірна!", "Дуже крута сукня! Ви в ній дуже красиво і привабливо виглядаєте! Підкажіть будь ласка назву треку, дуже подобається! ", "Як завжди, вогонь", "Красуня", "Шикарна", "Тобі дуже підходить, просто бомба".
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