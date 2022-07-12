Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила забавное видео, на котором показала, как одевается для выхода из дома и хвастается своим луком.

Перед камерой Анна сначала появилась в сером домашнем костюмчике, затем оказалась в белье, а в конце в облегающем красном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру. Красотка и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя все прелести, некоторые из них она подправила у пластического хирурга. Роскошные волосы блогерши распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Как вам образ мой? Платье в сторис". Поклонники тут же принялись комментировать новый лук певицы, засыпая ее комплиментами: "Красавица", "Жду релиз", "Ты невероятная!", "Очень крутое платье! Вы в нем очень красиво и привлекательно выглядите! Подскажите пожалуйста название трека, очень нравится!", "Как всегда, огонь", "Красавица", "Шикарная", "Тебе очень подходит, просто бомба".

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