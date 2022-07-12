Анна Трінчер показала, як постраждав її гардероб через несподівану витівку її нареченого.

Молода українська співачка поділилася у своєму Інстаграм кумедними кадрами, пише Politeka.net.

Наречений артистки – блогер Олександр Волошин – вирішив без попередження запросити до них додому незвичайного «гостя», який одразу залишив свої сліди. Так, Трінчер поділилася відео, на якому розглядає пляму на штанині своїх світлих штанів. На кадрах співачка також передала привіт своєму коханому, використавши нецензурні слова.

Як з'ясувалося, Волошин приніс до них у квартиру живого півня. Проте, для Трінчер сюрприз вийшов не надто вдалим, адже птах забруднив її одяг.

«Якщо коротко. Мій коханий притяг додому півня. І він обманув мені штани ... Нові штани! », - Поділилася своїм обуренням виконавиця.

Вона окремо показала постраждалі штани крупним планом.

Однак на цьому «злочини» півня не закінчились. Трінчер також з'ясувала, що птах прогулювався її половиною ліжка.

«І це все через цей негідник!», - підсумувала співачка, публікуючи фото Волошина.

Як відомо, восени минулого року блогер зробив Трінчер пропозицію. Через війну пара перенесла свої весільні плани, і тепер розглядає можливість одружитися наступного літа.

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