Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда работает в одном из парижских ресторанов, а после начала войны занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на помощь Украине вместе с Владимиром Ярославским. А на последнее мероприятие была приглашена и украинская певица Тина Кароль. Ольга решила поделится яркими кадрами выступления артистки, опубликовав их в своем Инстаграм.
"Как же она трогает сердце...!!!", - написала Ольга.
На кадрах Кароль была в шикарном белом платье в пол. Звезда стояла на сцене и впечатляла своим вокалом.
Стоит отметить, Ольга занимается не только благотворительными ужинами, но и популяризирует украинскую кухню, работая над книгами.
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