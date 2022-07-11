Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда работает в одном из парижских ресторанов, а после начала войны занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на помощь Украине вместе с Владимиром Ярославским. А на последнее мероприятие была приглашена и украинская певица Тина Кароль. Ольга решила поделится яркими кадрами выступления артистки, опубликовав их в своем Инстаграм.

"Как же она трогает сердце...!!!", - написала Ольга.

На кадрах Кароль была в шикарном белом платье в пол. Звезда стояла на сцене и впечатляла своим вокалом.

Стоит отметить, Ольга занимается не только благотворительными ужинами, но и популяризирует украинскую кухню, работая над книгами.

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