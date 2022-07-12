Анна Тринчер показала, как пострадал ее гардероб из-за неожиданной выходки ее жениха.

Молодая украинская певица поделилась в своем Инстаграм забавными кадрами, пишет Politeka.net.

Жених артистки – блогер Александр Волошин – решил без предупреждения пригласить к ним домой необычного «гостя», который тут же оставил свои следы. Так, Тринчер поделилась видео, на котором рассматривает пятно на штанине своих светлых брюк. На кадрах певица также передала привет своему возлюбленному, использовав нецензурные слова.

Как выяснилось, Волошин принес к ним в квартиру живого петуха. Однако, для Тринчер сюрприз получился не слишком удачным, ведь птица испачкала ее одежду.

«Если коротко. Мой любимый притащил домой петуха. И он обо**ал мне штаны…Новые штаны!», - поделилась своим возмущением исполнительница.

Она отдельно показала пострадавшие штаны крупным планом.

Однако, на этом «преступления» петуха не закончились. Тринчер также выяснила, что птица прогуливалась по ее половине кровати.

«И это все из-за этого негодника!», - подытожила певица, публикуя фото Волошина.

Как известно, осенью прошлого года блогер сделал Тринчер предложение. Из-за войны пара перенесла свои свадебные планы, и теперь рассматривает возможность пожениться следующим летом.

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