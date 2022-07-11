Певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала, как проводит время в Париже, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница проекта "Танці з зірками". Знаменитость является триумфатором чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу, имея статус Мастера Спорта. Сейчас певица замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому родила дочь Софию. Еще Санта воспитывает сына Даниэля, которого родила от прошлого мужа.

После начала войны Санта уехала с детьми в Европу. Некоторое время назад Димопулос вернулась в Киев без детей, но снова решила отправится на Запад, а именно в Париж, как можно понять по последнему фото, где звезда хвасталась своим отдыхом в одном из ресторанчиков столицы Франции.

А до этого Санта делилась сторис, где посетила благотворительный ужин с Тиной Кароль, который организовала шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф".

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