Українська ведуча та актриса Лілія Ребрик відверто розповіла про своє найскладніше інтерв'ю, яке змусило її плакати.

Як передає Politeka.net , Ребрик поділилася розповіддю в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Ведуча зізналася, що через війну їй довелося провести своє найважче інтерв'ю. У ньому Ребрик спілкувалася з українкою, маленький син якої став жертвою розв'язаної путіним війни.

За словами Ребрик, вона проплакала всю ніч перед інтерв'ю, а в процесі розмови не розуміла, які слова краще підібрати.

«У нас було інтерв'ю з мамою загиблого хлопчика Олександра. Це було надскладне для мене тест як для провідної. Я звечора готувалася, плакала всю ніч. Я не розуміла, що їй можна побажати. Взагалі, можна сказати людині, яка втратила дитину», _ розповіла Ребрик.

Вона додала, що після цього зрозуміла, наскільки важливо говорити з людьми, які пережили трагедію.

«Я знайшла опору, що спілкуючись з нею та тими жінками, які втратили дітей, ми показуємо, що вони не самотні в житті, що про них пам'ятають, що їхній біль болить усім українцям», - сказала Ребрик.

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