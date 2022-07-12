Як передає Politeka.net , Ребрик поділилася розповіддю в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».
Ведуча зізналася, що через війну їй довелося провести своє найважче інтерв'ю. У ньому Ребрик спілкувалася з українкою, маленький син якої став жертвою розв'язаної путіним війни.
За словами Ребрик, вона проплакала всю ніч перед інтерв'ю, а в процесі розмови не розуміла, які слова краще підібрати.
«У нас було інтерв'ю з мамою загиблого хлопчика Олександра. Це було надскладне для мене тест як для провідної. Я звечора готувалася, плакала всю ніч. Я не розуміла, що їй можна побажати. Взагалі, можна сказати людині, яка втратила дитину», _ розповіла Ребрик.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Не долетів 5 км до аеропорту: туристичний літак впав у море на очах у свідків
Рухнув цілий під'їзд: російська ракета влупила по багатоповерхівці в центрі Харкова, з'явилися фото
Дружина продюсера "Квартал 95" продемонструвала свою форму та дала українцям пораду: "Це насправді працює"
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем: "Просто немає слів..."
Вона додала, що після цього зрозуміла, наскільки важливо говорити з людьми, які пережили трагедію.
«Я знайшла опору, що спілкуючись з нею та тими жінками, які втратили дітей, ми показуємо, що вони не самотні в житті, що про них пам'ятають, що їхній біль болить усім українцям», - сказала Ребрик.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан вразила розміром вирізу у сукні.
Як повідомляла Politeka, Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила вокалом Кароль.
Також Politeka писала, що Дімопулос із "Танців зі зірками" хизнулася відпочинком у Парижі.