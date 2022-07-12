Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала о своем самом сложном интервью, которое заставило ее плакать.

Как передает Politeka.net, Ребрик поделилась рассказом в интервью программе «Зірковий шлях».

Ведущая призналась, что из-за войны ей пришлось провести свое самое тяжелое интервью. В нем Ребрик общалась с украинкой, чей маленький сын стал жертвой развязанной путиным войны.

По словам Ребрик, она проплакала всю ночь перед интервью, а в процессе самой беседы не понимала, какие слова лучше подобрать.

«У нас было интервью с мамой погибшего мальчика Александра. Это было сверхсложное для меня испытание как для ведущей. Я с вечера готовилась, плакала всю ночь. Я не понимала, что ей можно пожелать. Вообще, что можно сказать человеку, потерявшему ребенка», _ рассказала Ребрик.

Она добавила, что после этого поняла, насколько важно говорить с людьми, пережившими трагедии.

«Я нашла опору, что общаясь с ней и теми женщинами, которые потеряли детей, мы показываем, что они не одиноки в жизни, что о них помнят, что их боль болит всем украинцам», - поделилась Ребрик.

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