Как передает Politeka.net, Ребрик поделилась рассказом в интервью программе «Зірковий шлях».
Ведущая призналась, что из-за войны ей пришлось провести свое самое тяжелое интервью. В нем Ребрик общалась с украинкой, чей маленький сын стал жертвой развязанной путиным войны.
По словам Ребрик, она проплакала всю ночь перед интервью, а в процессе самой беседы не понимала, какие слова лучше подобрать.
«У нас было интервью с мамой погибшего мальчика Александра. Это было сверхсложное для меня испытание как для ведущей. Я с вечера готовилась, плакала всю ночь. Я не понимала, что ей можно пожелать. Вообще, что можно сказать человеку, потерявшему ребенка», _ рассказала Ребрик.
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Она добавила, что после этого поняла, насколько важно говорить с людьми, пережившими трагедии.
«Я нашла опору, что общаясь с ней и теми женщинами, которые потеряли детей, мы показываем, что они не одиноки в жизни, что о них помнят, что их боль болит всем украинцам», - поделилась Ребрик.
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