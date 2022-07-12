Як пише Politeka.net , у новому посту співачка та колишня «холостячка» зізналася, що щодня згадує героїв маріупольського заводу «Азовсталь», які трималися до останнього, але зараз перебувають у полоні у росіян.
Огневич показала фото командира полку «Азов» Дениса Прокопенка з його дружиною Катериною.
«Ця пара для мене – фантастичне поєднання неймовірних та красивих людей у єдине ціле. Катерина — приклад незламності та водночас ніжності, а ще якоїсь такої глибини неосяжної», - написала зірка.
Вона нагадала, що героям Маріуполя довелося дуже важко, а зараз у полоні вони не можуть навіть зв'язатися з рідними.
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«Щодня я згадую наших Героїв з #АЗОВСТАЛЬ, яким довелося пройти через такий АТ, що навіть не всі військові його проходять у найжорстокіших боях! Безперечно, про це треба знімати кіно, розповідати нащадкам і в підручниках з новітньої історії! Безумовно, це потужна історична подія, але ЯКОЮ ЦІНОЮ???», - написала співачка.
Вона закликала українців нагадувати усьому світу про героїв Маріуполя, а також допомагати сім'ям полонених.
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