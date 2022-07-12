Злата Огневич напомнила украинцам о героях «Азовстали» и показала пару, которая ее вдохновляет.

Как пишет Politeka.net, в новом посте певица и бывшая «холостячка» призналась, что каждый день вспоминает героев мариупольского завода «Азовсталь», которые держались до последнего, но сейчас находятся в плену у россиян.

Огневич показалафото командира полка «Азов» Дениса Прокопенко с его женой Екатериной.

«Эта пара для меня – фантастическое сочетание невероятных и красивых людей в единое целое. Екатерина — пример несокрушимости и одновременно нежности, а еще какой-то такой глубины необъятной», - написала звезда.

Она напомнила о том, что героям Мариуполя пришлось очень тяжело, а сейчас в плену они не могут даже связаться с родными.

«Каждый день я вспоминаю наших Героев из #АЗОВСТАЛЬ, которым пришлось пройти через такой АД, что даже не все военные его проходят в самых беспощадных боях! Безусловно, об этом нужно снимать кино, рассказывать потомкам и в учебниках по новейшей истории! Безусловно — это мощное историческое событие, но КАКОЙ ЦЕНОЙ???», - написала певица.

Она призвала украинцев напоминать всему миру о героях Мариуполя, а также помогать семьям пленных.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан впечатлила размером выреза в платье.

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