Как пишет Politeka.net, в новом посте певица и бывшая «холостячка» призналась, что каждый день вспоминает героев мариупольского завода «Азовсталь», которые держались до последнего, но сейчас находятся в плену у россиян.
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«Эта пара для меня – фантастическое сочетание невероятных и красивых людей в единое целое. Екатерина — пример несокрушимости и одновременно нежности, а еще какой-то такой глубины необъятной», - написала звезда.
Она напомнила о том, что героям Мариуполя пришлось очень тяжело, а сейчас в плену они не могут даже связаться с родными.
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«Каждый день я вспоминаю наших Героев из #АЗОВСТАЛЬ, которым пришлось пройти через такой АД, что даже не все военные его проходят в самых беспощадных боях! Безусловно, об этом нужно снимать кино, рассказывать потомкам и в учебниках по новейшей истории! Безусловно — это мощное историческое событие, но КАКОЙ ЦЕНОЙ???», - написала певица.
Она призвала украинцев напоминать всему миру о героях Мариуполя, а также помогать семьям пленных.
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