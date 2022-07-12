Джамала розповіла про своє зручне вміння, яке зараз дуже актуальне.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка поділилася розповіддю у своєму Інстаграм.

Днями Джамала приїхала до Мадриду, щоб виступити на грандіозному параді ЛГБТ. Співачка зізналася, що місто швидко відчулося для неї «своїм».

«Класична я – всюди бачу будинок) Учора Мадрид нагадав мені Київ у мирний час. Благодійні велозаїзди, концерти Іспанії. Усі кайфують від музики. Зустріла так багато своїх. Обіймала, і головне – здобула новий ковток надії на нашу перемогу. Коли виходиш на сцену і бачиш купу української символіки, чуєш «я з вами» від продюсера трансляції – це начебто «включає» тебе», – поділилася враженнями Джамала.

Вона показала своїм знімкам, зробленим у столиці Іспанії.

Також Джамала зізналася, що щиро вірить у те, що в Україні добро переможе зло.

«Я вірю у казки. Вірю у те, що добро завжди перемагає зло. Пам'ятаєте, як у фільмі «Аватар» вони по всій Пандорі полетіли до однодумців, щоб урятувати свій дім? Так зараз і ми: усі пов'язані спільною метою – порятунок планети України», – заявила зірка.

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