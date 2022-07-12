Как сообщает Politeka.net, популярная певица поделилась рассказом в своем Инстаграм.
На днях Джамала приехала в Мадрид, чтобы выступить на грандиозном параде ЛГБТ. Певица призналась, что город быстро почувствовался для нее «своим».
«Классическая я – всюду вижу дом) Вчера Мадрид напомнил мне Киев в мирное время. Благотворительные велозаезды, концерты на Испании. Все кайфуют от музыки. Встретила так много своих. Обнимала, и главное – получила новый глоток надежды на нашу победу. Когда выходишь на сцену и видишь кучу украинской символики, слышишь «я с вами» от продюсера трансляции – это как будто «включает» тебя», - поделилась впечатлениями Джамала.
Она показала своим снимки, сделанные в столице Испании.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ушел из жизни народный артист Украины: "Сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей"
Не долетел 5 км до аэропорта: туристический самолет упал в море на глазах у свидетелей
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
Также Джамала призналась, что искренне верит в том, что в Украине добро победит зло.
«Я верю в сказки. Верю в то, что добро всегда побеждает зло. Помните, как в фильме «Аватар» они по всей Пандоре полетели в единомышленники, чтобы спасти свой дом? Так сейчас и мы: все связаны общей целью – спасение планеты Украины», - заявила звезда.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан впечатлила размером выреза в платье.
Как сообщала Politeka, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлилась вокалом Кароль.
Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" хвастнула отдыхом в Париже.