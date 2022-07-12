Как сообщает Politeka.net, популярная певица поделилась рассказом в своем Инстаграм.

На днях Джамала приехала в Мадрид, чтобы выступить на грандиозном параде ЛГБТ. Певица призналась, что город быстро почувствовался для нее «своим».

«Классическая я – всюду вижу дом) Вчера Мадрид напомнил мне Киев в мирное время. Благотворительные велозаезды, концерты на Испании. Все кайфуют от музыки. Встретила так много своих. Обнимала, и главное – получила новый глоток надежды на нашу победу. Когда выходишь на сцену и видишь кучу украинской символики, слышишь «я с вами» от продюсера трансляции – это как будто «включает» тебя», - поделилась впечатлениями Джамала.

Она показала своим снимки, сделанные в столице Испании.

Также Джамала призналась, что искренне верит в том, что в Украине добро победит зло.

«Я верю в сказки. Верю в то, что добро всегда побеждает зло. Помните, как в фильме «Аватар» они по всей Пандоре полетели в единомышленники, чтобы спасти свой дом? Так сейчас и мы: все связаны общей целью – спасение планеты Украины», - заявила звезда.

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