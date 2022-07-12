Як передає Politeka.net , Іванна Онуфрійчук розповіла про важливий для неї крок.

«У мій день народження збулася моя давня мрія – я відкрила благодійний фонд! Ще з дитинства мама навчала нас із сестрами допомагати людям, говорила, що наші серця завжди повинні бути добрими і ніколи не черствіти, що б не сталося. Я живу з цими словами в голові. Саме вони рухають мною та моїм бажанням творити добро», - розповіла Іванна.

Вона зізналася, що хотіла відкрити такий центр раніше, проте цьому заважали її постійні роз'їзди та зайнятість.

«Але коли сталася війна в Україні, я зрозуміла, що більше не можу і не хочу чекати! Адже зараз добрі справи як ніколи потрібні», - наголосила Онуфрійчук.

Ведуча зазначила, що з відкриттям фонду їй допомогли її чоловік мільйонер та рідні. Онуфрійчук пояснила, що у Швейцарії зробити це непросто. Ведуча також пообіцяла розкрити подробиці роботи фонду пізніше.

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