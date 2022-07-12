Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук рассказала о важном для нее шаге.

«В мой день рождения сбылась моя давняя мечта — я открыла благотворительный фонд! Еще с детства мама учила нас с сестрами помогать людям, говорила, что наши сердца всегда должны быть добрыми и никогда не черстветь, что бы ни произошло. Я живу с этими словами в уме. Именно они двигают мною и моим желанием творить добро», - рассказала Иванна.

Она призналась, что хотела открыть такой центр раньше, однако этому мешали ее постоянные разъезды и занятость.

«Но когда произошла война в Украине, я поняла, что больше не могу и не хочу ждать! Ведь сейчас добрые дела как никогда необходимы», - подчеркнула Онуфрийчук.

Ведущая отметила, что с открытием фонда ей помогли ее муж миллионер и родные. Онуфрийчук пояснила, что в Швейцарии сделать это непросто. Ведущая также пообещала раскрыть подробности о работе фонда позже.

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