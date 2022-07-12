Христина Горняк додала, що у такому стані собі взагалі не подобається.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк повідомила, що вирішила дозволити собі сім днів перезавантаження, подорож та позитивні емоції з подругами. На своїй сторінці в Інстаграмі вона зізналася, що до цього її підштовхнули події в Україні.

"Я не люблю нити... взагалі в житті звикла в будь-яких умовах шукати позитивні моменти, рухатися вперед, ставити цілі та досягати їх. Але чесно скажу, що щось пішло не так. Тіло ватне після прочитаних новин, у голові тільки питання: "коли це закінчиться" і нуль ентузіазму та цілей", - розповіла Христина Горняк.

Вона додала, що у такому стані собі взагалі не подобається. Тому, щоб набратися нових сил та позитивних емоцій, вирушає у невелику відпустку.

"Цей стан взагалі не про мене, я стільки всього в житті бачила і переживала, але трохи, мабуть, зламалася, тому дозволю собі сім днів перезавантаження, поїздки та позитивні емоції з подругами!", - заявила Христина Горняк.

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