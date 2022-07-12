Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сообщила, что решила позволить себе семь дней перезагрузки, путешествие и положительные эмоции с подругами. На своей странице в Инстаграм она призналась, что к этому ее подтолкнули события в Украине.
"Я не люблю ныть… вообще в жизни привыкла в любых условиях искать положительные моменты, двигаться вперед, ставить цели и достигать их. Но честно скажу, что что-то пошло не так. Тело ватное после прочитанных новостей, в голове только вопрос: "когда это кончится" и ноль энтузиазма и целей", - рассказала Кристина Горняк.
Она добавила, что в таком состоянии себе вообще не нравится. Потому, чтобы набраться новых сил и положительных эмоций, отправляется в небольшой отпуск.
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"Это состояние вообще не обо мне, я столько всего в жизни видела и переживала, но немного, пожалуй, сломалась, поэтому: позволю себе семь дней перезагрузки, поездки и положительные эмоции с подругами!", - заявила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.