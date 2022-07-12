Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно розповіла про своє розлучення з Володимиром Дантесом, а також оголосила про нові стосунки. Щоб акцентувати увагу на чомусь новому, дівчина в Інстаграм часто розповідає про своє життя та роботу в оновленому режимі.
Надя стала сольною виконавицею після десяти років роботи у групі "Час і Скло", тому намагається якнайчастіше радувати фанатів різними новинками. Також артистка вирішила переписати деякі композиції українською мовою.
На цей раз Дорофєєва чесно показала, як зазвичай проходять типові наради з колегами перед новою роботою. Також Надя не стала вбиратися - без макіяжу, косметики та модного вбрання влаштувала бесіду у більш природному форматі.
"Наш звичайний робочий дзвінок" – пише артистка.
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Не забуває надя знімати короткі Тік-Ток відео, щоб привернути увагу. Цього разу Надя насмішила фанатів безглуздим виглядом у розтягнутих дірявих кофтах, величезному піджаку, вільних штанах та загалом нестандартних образах.
Образи Наді на стрункій фігурі нерідко виглядають недоречно та дивують фанатів.
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила зміною іміджу з рожеволосої кокетки у похмуру брюнетку.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у вузькому боді влаштувала гарячу фотосесію.