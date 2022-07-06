Популярная украинская певица Надя Дорофеева не так давно рассказала о своем разводе с Владимиром Дантесом, с которым прожила вместе десять лет. Более того, исполнительница фактически сразу завела новые отношения и не стала раскрывать ничего о жизни.
Все чаще она акцентирует внимание на творчестве, на успехах, новых песнях и идеях. Надя сравнила себя год назад в образе бунтарки с розовыми волосами. И себя теперь, в новой фотосессии, подчеркнув новый цвет волос.
Как известно, артистка довольно часто меняет стили, поэтому успела побывать в роли скромной блондинки, шатенки, роковой брюнетки и уже не раз меняла стрижку.
В последнем, свежем ролике Надя появилась перед фотографами, сидя на синем фоне, а вокруг сверкают вспышки. В подписи к публикации Дорофеева снова заинтриговала адаптацией своего хита "Разноцветная" на украинский язык.
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Поклонники написали свое мнение под еще одним постом Дорофеевой: "Оператор шарит, что снимать", "Обожаю эту песню, даже не представляю, насколько же это круто будет звучать на украинском языке", "Уверены, что песня в украинской версии будет также вау", "Украинская Барби", "Ждем с нетерпением", "Очень ждем!".
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