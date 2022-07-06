Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад объявила о разводе с Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети нескромное видео с горячей фотосессии.

В ролике Надя появилась перед фотографами, сидя на синем фоне, а вокруг сверкают вспышки. Перед камерой певица позирует в соблазнительном темном боди с "дырявыми" рукавами, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги красотки. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и вид искусительницы.

В подписи к публикации Дорофеева снова заинтриговала адаптацией своего хита "Разноцветная" на украинский язык: "Клип на песню "Разноцветная" собрал уже 5 млн просмотров! Совсем скоро я определю победителя в конкурсе на адаптацию этого трека на украинском и познакомлю вас с автором или автором".

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост Нади: "Очень ждем эту песню на украинском языке", "Оператор шарит, что снимать", "Обожаю эту песню, даже не представляю, насколько же это круто будет звучать на украинском языке", "Уверены, что песня в украинской версии будет также вау", "Украинская Барби", "Ждем с нетерпением", "Очень ждем!".

Напомним, "Боже мой, просто…": Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео.

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