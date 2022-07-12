Популярная украинская певица Надя Дорофеева не так давно рассказала о своем разводе с Владимиром Дантесом, а также объявила о новых отношениях. Чтобы акцентировать внимания на чем-то новом, девушка в Инстаграм часто рассказывает о своей жизни и работе в обновленном режиме.

Надя стала сольной исполнительницей после десяти лет работы в группе "Время и Стекло", поэтому старается как можно чаще радовать фанатов различными новинками. Также артистка решила переписать некоторые композиции на украинский язык.

В этот раз Дорофеева честно показала, как обычно проходят типичные совещания с коллегами перед новой работой. Также Надя не стала наряжаться - без макияжа, косметики и модных нарядов устроила беседу в более естественном формате.

"Наш обычный рабочий звонок" - пишет артистка.

Не забывает надя снимать короткие Тик-Ток видео, чтобы привлечь внимание. В этот раз Надя насмешила фанатов нелепым видом в растянутых дырявых кофтах, огромном пиджаке, свободных брюках и в целом нестандартных образах.

Образы Нади на стройной фигуре нередко выглядят неуместно и удивляют фанатов.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес показал, как выглядел в студенческие годы

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