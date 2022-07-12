Дизайнер висловився про те, чого йому не вистачає.

Культовий український дизайнер Андре Тан продовжує активно спілкуватися з українцями, надсилати кошти на допомогу ЗСУ та ділиться різними новинами в Інстаграм. Як відомо, чоловік намагається розповідати у соціальних мережах про особисте та часто ділиться модними ідеями для українок.

На цей раз Андре Тан підняв складну для багатьох тему: чого людині зараз не вистачає найбільше? Як і очікувалося, відповіді на запитання його засмутили.

"За почуттям безпеки" - пишуть Тану у відповідь. Він відреагував: “Нам усім цього дуже не вистачає. Ми ще довго не зможемо виїхати на природу.

Також дизайнеру написали, що багатьом не вистачає спокійного ранку без новин: «Ранок був моєю улюбленою частиною дня…».

«Дякую, що поділилися зі мною! Серце болить за кожного українця, ми впораємося!» – пише дизайнер.

Знаменитий дизайнер просто не зміг пройти повз такі модні "інновації" з оюшами, сіточкою і блискітками і представив цілу добірку. Найбільше українців здивував образ дівчини, від якої "навіть Дженніфер Лопес плаче осторонь".

"Поки російський світ нас активно "рятує", пропоную подивитися, як у їхніх школах пройшов випускний", - пише Тан.

Раніше Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях улюбленого міста.

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