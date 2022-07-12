Дизайнер высказался о том, чего ему не хватает.

Культовый украинский дизайнер Андре Тан продолжает активно общаться с украинцами, отправлять средства на помощь ВСУ и делится различными новостями в Инстаграм. Как известно, мужчина старается рассказывать в социальных сетях о личном и часто делится модными идеями для украинок.

В этот раз Андре Тан поднял сложную для многих тему: чего человеку сейчас не хватает больше всего? Как и ожидалось, ответы на вопрос его расстрогали.

«За чувством безопасности» - пишут Тану в ответ. Он отреагировал: «Нам всем этого очень не хватает. Мы еще долго не сможем выехать на природу».

Также дизайнеру написали, что многим не хватает спокойного утра без новостей: «Утро было моей любимой частью дня…».

«Спасибо, что поделились со мной! Сердце болит за каждого украинца, мы справимся!» - пишет дизайнер.

Знаменитый дизайнер просто не смог пройти мимо таких модный "инноваций" с оюшами, сеточкой и блестками и представил целую подборку. Больше всего украинцев изумил образ девушки, от которой, "даже Дженнифер Лопес плачет в сторонке".

"Пока русский мир нас активно "спасает", предлагаю посмотреть, как в их школах прошел выпускной", - пишет Тан.

Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в очередной раз удивили своим появлением на улицах любимого города.

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