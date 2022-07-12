Ганна показала, як може іноді розслабитися і вразила схудлою фігурою.

Українська актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні. Також артистка любить ділитися корисною інформацією та навіть притчами в Інстаграм.

Не забуває Ганна балувати фанатів різними стороями зі свого життя, зрідка записуючи кадри заради веселощів і без будь-якого посилу. На цей раз артистка показала коротке відео зі своїми танцями, проте багато хто звернув увагу на те, як схудла Ганна і як їй йде чорний колір.

"Піднімати настрій треба вміти! Зовсім не видно масочки", - пише Ганна під новими кадрами.

Незадовго до цього Ганна розмістила відеонарізку своїх тренувань просто у парку та похвалилася формою. Саліванчук займається разом із тренером та використовує мінімальну кількість спортивного інвентарю.

"Друзі, зараз ми всі постійно знаходимося у напрузі, негативі та стресі. Нам потрібно витягувати себе з цього стану. Активний спорт допоможе зняти блоки та затискачі в тілі, звільнитися від болю та стресу, який ми отримуємо щодня, спостерігаючи за жахом, який відбувається у нашій країні", - пише актриса.

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.