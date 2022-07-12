Анна показала, как может иногда расслабиться и впечатлила похудевшей фигурой.

Украинская актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях. Также артистка любит делиться полезной информацией и даже притчами в Инстаграм.

Не забывает Анна баловать фанатов различными Стори из своей жизни, изредка записывая кадры ради веселья и без какого-либо посыла. В этот раз артистка показала короткое видео со своими танцами, однако многие обратили внимание на то, как похудела Анна и как ей идет черный цвет.

"Поднимать настроение надо уметь! Совсем не видно масочки" - пишет Анна под новыми кадрами.

Незадолго до этого Анна разместила видеонарезку своих тренировок прямо в парке и похвасталась формой. Саливанчук занимается вместе с тренером и использует минимальное количество спортивного инвентаря.

"Друзья, сейчас мы все постоянно находимся в напряжении, негативе и стрессе. Нам нужно вытаскивать себя из этого состояния. Активный спорт поможет снять блоки и зажимы в теле, освободиться от боли и стресса, который мы получаем каждый день, наблюдая за ужасом, который происходит в нашей стране", - пишет актриса.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.