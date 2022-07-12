Під час концерту співачка виконала свою пісню українською мовою "Я – Україна".

Як повідомляє Politeka.net, співачка Настя Каменських, зараз як і багато українських артистів підтримує Україну, подорожує та дає благодійні концерти. Нещодавно вона виступила в Ізраїлі та запостила кадри у своєму Інстаграмі.

"Це був неймовірний вечір, наповнений такою класною енергією. Рада, що змогла побути рази з вами і подарувати вам частинку тепла і світла. І головне те, що разом ми зробили добру справу в підтримку українців. Дякую вам", - підписала кадри Настя Каменскьких.

На сцену співачка вийшла у чорній сукні з корсетом, який був прикрашений червоною вишивкою. Довга спідниця та рукави ліхтарики додали наряду нотку жіночності. Своє довге пухнасте волосся Настя Каменських розпустила, а на обличчя нанесла легкий макіяж з акцентом на очі. Під час концерту співачка виконала свою пісню українською мовою "Я – Україна" і в якийсь момент пустила сльозу.

У коментарях їй залишили компліменти та подякували за виступ у Тель-Авіві: "Приголомшливий концерт", "Дякую вам, наші рідні та улюблені зірочки, ми тут в Ізраїлі, але серцем ми з нашою Україною!", "Це було неймовірно".

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