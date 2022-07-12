Во время концерта певица исполнила свою песню на украинском языке "Я - Україна".

Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских, сейчас как и многие украинские артисты поддерживает Украину, путешествует и дает благотворительные концерты. Недавно она выступила в Израиле и запостила кадры в своем Инстаграм.

"Это был невероятный вечер, наполненный такой классной энергией. Счастлива, что смогла побыть вместе с вами и подарить вам частицу тепла и света. И главное то, что вместе мы сделали доброе дело в поддержку украинцев. Спасибо вам", - подписала кадры Настя Каменских.

На сцену певица вышла в черном платье с корсетом, который был украшен красной вышевкой. Длинная юбка и рукава фонарики добавили наряду нотку женственности. Свои длинные пушистые волосы Настя Каменских распустила, а на лицо нанесла легкий макияж с акцентом на глаза. Во время концерта певица исполнила свою песню на украинском языке "Я - Україна" и в какой-то момент пустила слезу.

В комментариях ей оставили комплименты и поблагодарили за выступление в Тель-Авиве: "Потрясающий концерт", "Спасибо вам, наши родные и любимые звездочки, мы здесь в Израиле, но сердцем мы с нашей Украиной!", "Это было невероятно".

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.