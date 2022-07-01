Популярна українська співачка Настя Каменських, яка під час війни разом із чоловіком Потапом переселилася за кордон та активно гастролює з концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравих публікацій на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала кадри, як відкривала футбольний матч за кордоном, де виконала гімн України.

На фотографіях можна побачити, що Настя вийшла на поле у ​​стриманому образі із патріотичними елементами. На ній чорний костюм із білою футболкою, на якій синьо-жовтий принт, а на ногах білі кроси. Пишні кучері красуні розпущені, а на обличчі легкий макіяж та намальований на щоках прапор України.

У підписі до публікації Каменських написала: "Мала честь відкрити вчорашній "Match for peace", виконавши гімн України. Вдячна кожному гравцю, всім, хто дивився гру та підтримував Україну. І всім, хто під час матчу приєднався до благодійного збору на придбання рентген- апаратів С-арки в українські лікарні для лікування постраждалих внаслідок дій Росії. Збір триває. І для всіх, хто хоче його підтримати – додаю посилання убік".

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