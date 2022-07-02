Популярная украинская певица Настя Каменских, которая во время войны вместе с мужем Потапом переселилась за границу, всячески подчеркивает: она подедрживает страну и помогает украинским беженцам. В этот раз Настя поделилась новой подборкой кадров.
«После матча в Швейцарии встретилась с украинскими детьми-сиротами из Мариупольского центра социальной поддержки детей и семей «Крылья надежды»
Больно потому, что столько всего выпало на долю этих деток. Они уже утратили дороже всего – собственных родителей. И увидели самое ужасное – войну. Забравшая их дом и заставившая переехать в другую страну
Рада узнать, что здесь в Швейцарии об этих детях хорошо заботятся их воспитатели и местная организация совместно с Посольством Украины» - написала Каменских.
Артистка добавила, что продолжает верить: в будущем у страны будут счастливые дни и тогда все бегущие от войны украинские дети вернутся домой — в мирную и преуспевающую Украину.
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Ранее Каменских показала, как открывала футбольный матч за границей, где исполнила гимн Украины.
В подписи к публикации Каменских написала: "Имела честь открыть вчерашний "Match for peace", исполнил гимн Украины. Благодаря каждому игроку, всем, кто смотрел игру и поддерживал Украину".
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