Як повідомляє Politeka.net, співачка Настя Каменських зараз бере участь у благодійних концертах на підтримку нашої армії, закликає весь світ не мовчати і не забувати про нас. Знаходить вона також час для роботи на студії звукозапису. Новими кадрами артистка поділилася у своєму Інстаграмі.

На атмосферних чорно-білих знімках можна побачити роботу співачки під час запису нової пісні. Настя Каменських стоїть біля мікрофона з навушниками та співає, на другому знімку вона обговорює творіння зі своїм звукорежисером.

Вона також зізналася, що музикою лікує душевний смуток.

"Музика – це місце, де наші душі знаходять одна одну. А ще вона має магічну властивість хоч на якийсь час лікувати смуток і дарувати тепло. Тому, коли я співаю для вас, а ви слухаєте, це спосіб для мене додати світла вашої душі", - зізналася співачка у підписі до знімків.

Українці в коментарях зраділи, що Настя Каменських знову співає і записує пісні: "Ура! Нарешті ви знову співаєте!", "Настя, Ви молодець! Така щира, гарна, наша україночка", "Настя, ти чудова! любов завжди будуть у твоєму житті!", "Принцеса чарівна, дуже добрий голос".

Нагадаємо, що Каменських показала емоційний виступ на концерті для українців.

Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріччю з маленькими сиротами з Маріуполя.

Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.