Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло". А нещодавно виконавиця вирішила піти і від свого чоловіка – Володимира Дантеса, з яким була разом понад 10 років. Але довго Надя не сумувала, адже її помітили у Барселоні з Михайлом Кацуріним, відомим ресторатором. Дорофєєва не стала спростовувати роман, а навпаки, підтвердила, що її серце недовго залишалося вільним.

І в новій публікації Інстаграм Надя наважилася знову показати свого коханого. На фото Михайло цілував Дорофєєву, яка заплющила очі від задоволення. Дантес поки не поставив лайка новій публікації колишньої.

Варто зазначити, що Михайло Кацурін теж розлучився зі своєю дружиною Дашею, коли й Надя припинила стосунки із Володимиром. Пари довгий час дружили сім'ями. При цьому Дантес теж не нудьгує, адже його дуже часто бачать із екс-дружиною Михайла – Дашею.

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