Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно исполнительница решила уйти и от своего мужа - Владимира Дантеса, с которым была вместе более 10 лет. Но долго Надя не скучала, ведь ее заметили в Барселоне с Михаилом Кацуриным, известным ресторатором. Дорофеева не стала опровергать роман, а наоборот подтвердила, что ее сердце недолго оставалось свободным.

И в новой публикации Инстаграм Надя решилась снова показать своего любимого. На фото Михаил целовал Дорофееву, которая закрыла глаза от удовольствия. Дантес пока не поставил лайк новой публикации бывшей.

Стоит отметить, что Михаил Кацурин тоже развелся со своей женой Дашей, когда и Надя прекратила отношения с Владимиром. Пары долгое время дружили семьями. При этом Дантес тоже не скучает, ведь его очень часто видят с экс-женой Михаила - Дашей.

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