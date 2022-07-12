Як пише Politeka.net, Олена Кравець – українська актриса та зірка проекту "Квартал 95". Зірка має 19-річну доньку Машу, а також двійнят - Катерину та Івана. Після народження двійнят Марія переїхала жити на орендовану квартиру, яку винаймала разом із подружкою. Зараз Маші 19 і вона стала справжньою красунею. Дівчина захоплюється танцями, а також веде блог у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться із фанами кадрами зі свого життя.

А на нових кадрах Маша показав як вміє рухатися. Дівчина стала перед телефоном, озирнулася на всі боки і почала танцювати.

На сторіс, яку дочку Кравець опублікувала в Інстаграм, Маша була в топіці куртці та штанях, з-під яких виднілися трусики. Але це не бентежило дівчину, яка записувала відео.

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