Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда проекта "Квартал 95". У знаменитости есть 19-летняя дочь Мария, а также двойняшки Екатерина и Иван, которые родились в 2016 году. После их рождения, когда Маше было 15, семья решила предложить подростку снимать квартиру с подружкой, так как в их жилище было мало места. 19-летняя девушка выросла настоящей красоткой, обожает заниматься танцами, а также ведет свой блог в Инстаграм.
В блоге Маша показывает свои умения в танцах, но иногда делится и личными кадрами. Этот раз не стал исключением, ведь дочь Кравец показала, как едет в автомобиле.
"Домой", - написала Маша, имея в виду возвращение в Украину.
Известно, что Маша вместе с двойнятами в мае улетела в безопасность. Но, видимо, девушка решила снова вернуться в Киев.
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