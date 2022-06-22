Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда студии "Квартал 95". У знаменитости есть 19-летняя дочь Мария, которая с 15 лет жила отдельно от родителей, так как после рождения двойняшек было тесно всем в одном доме. Девушка увлекается с самого малого танцами, а также ведет блог в Инстаграм.

А в этот раз Мария решила показать стильный лук, опубликовав фотографию в своем сторис. На фото девушка была в очках, толстовке, которую расстегнула, а также топике. Маша сделала селфи сверху, хвастаясь формами.

Стоит отметить, что не так давно Мария вместе со своими братиком и сестричкой куда-то улетела. Для малышей это был их первый полет. После этого Мария показала двойняшек, которые сидели в флаге Украины.

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