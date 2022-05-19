Как пишет Politeka.net, Мария Кравец - 19-летняя дочь Елены Кравец, которая уже несколько лет жила отдельно после появления у мамы двойняшек - Кати и Вани. Звезда "Квартал 95" признавалась, что после рождения еще двоих детей места в квартире было мало, поэтому предложили Маше снимать квартиру отдельно с подружкой. 19-летняя красотка обожает танцы, а также начала активно вести блог в Инстаграм, где показывает свои таланты, а также кадры из личной жизни.

На новых кадрах Маша показала себя, накинув украинский флаг на шею. После этого дочь Кравец поделилась фотографией двойняшек - Кати и Вани, которым сейчас по пять годиков.





Стоит отметить, недавно Маша и ребята куда-то летели. Для малышей это был первый полет на самолете.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" сделала стильную прическу, показав результат

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