Як повідомляє Politeka.net, батько української співачки Злати Огневич зараз оперує поранених на Харківщині. Саме він прищеплював їй і сісти любов до України. Про це артистка розповіла в інтерв'ю для "Першого".

Леонід Бордюг не дозволяв сім'ї забути своє коріння, незважаючи на те, що вони часто були в роз'їздах. Для цього батько співачки влаштовував "дні української мови".

За словами Злати Огневич, коли вони із сестрою були дітьми, то не могли зрозуміти, навіщо батько це робить. Тільки зараз, вона нарешті все зрозуміла, і дуже вдячна татові за подібну традицію і те, що вона не дозволила артистці піддатися кремлівській пропаганді про "братні народи".

"Усі ці історії Союзу про те, що нібито ми брати і нібито ми разом - фігня собача. Це неправда. Тільки люди, які не мали критичного мислення, могли їсти ці історії", - додала Злата Огневич.

Також співачка пишається батьком, який виконує нелегке завдання, оперуючи поранених бійців. Так, вона переживає та боїться за нього, але повністю підтримує.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який зараз допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні, фото.

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