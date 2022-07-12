Как сообщает Politeka.net, отец украинской певицы Златы Огневич сейчас оперирует раненых на Харьковщине. Именно он прививал ей и сесте любовь к Украине. Об этом артистка рассказала в интервью для "Першого".
Леонид Бордюг не позволял семье забыть свои корни, несмотря на то, что они часто были в разьездах. Для этого отец певицы устраивал "дни украинского языка".
По словам Златы Огневич, когда они с сестрой были детьми, то не могли понять, зачем отец это делает. Только сейчас, она наконец все поняла, и очень благодарна папе за подобную традицию и то, что она не позволила артистке поддаться кремлевской пропаганде о "братских народах".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Путин уже провалил свои стратегические цели в Украине: в Белом доме указали на фиаско кремля
Данилов указал на решающее преимущество ВСУ на фронте: "Уже меняет ход войны"
Жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет: "Это действительно работает"
Поиски 6-летнего ребенка на Днепропетровщине приостановили: "В связи с возникновением новых..."
"Все эти истории Союза о том, что якобы мы братья и якобы мы вместе – фигня собачья. Это неправда. Только люди, не имевшие критического мышления, могли есть эти истории", – добавила Злата Огневич.
Также певица гордится отцом, который выполняет нелегкую задачу, оперируя раненых бойцов. Да, она переживает и боится за него, но полностью поддерживает.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.