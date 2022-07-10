Популярна українська співачка Злата Огневич, яка кілька місяців активно гастролювала за кордоном на підтримку України, повернулася додому та вже готує концерти в українських містах. У своєму мікроблозі в Instagram артистка розкрила подробиці нових гастролей та заінтригувала новими хітами.

Як видно, Злата опублікувала афішу зі своїм фото, на якому з'явилася в елегантному образі – на ній стильна пастельна сукня з атласу, яка красиво підкреслила струнку фігурку. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Огневич написала: "Об'єднуючі концерти #СВІТЛО на підтримку України. Ми з вами – велика родина та поживна сила один для одного. Приходьте з друзями на мої концерти. Буде все так, як люблю: щиро, емоційно та… до речі! Ви почуєте сингли, які готую до прем'єри цього літа. Значну частину вилучених коштів направляю на допомогу Україні та вірю у нашу Перемогу!".

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