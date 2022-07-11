Злата Огневич розповіла про свого хороброго бійця, який під час війни виконує важливу роботу.

Як пише Politeka.net , популярна співачка та головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» поділилася в Інстаграм новим постом. У ньому Злата поділилася своїми думками про людську хоробрість.

Так, співачка зізналася, що до смерті боїться комах, але коли біля Києва вибухали снаряди, вона не відчувала страху, а лише бажання боротися.

Зважаючи на все, на ці думки зірку наштовхнула ситуація з її батьком. Раніше Огневич уже розповідала, що її тато, який є хірургом, під час війни оперує людей у ​​Харкові. Однак тепер він вирушив в інше місце.

«Мій тато зараз оперує поранених. Де саме сказати не можу, бо з Харкова його з іншим лікарем перевели в інше місце. І це рішення тата я повністю підтримую та поважаю. Я пишаюся, бо він людина своєї країни і чинить так, як підказує власне серце та обов'язок лікаря. Чи боюся і переживаю? Звісно!!!! Бо знаю, що не можу тут говорити. Але підтримую тата всім серцем», - заявила у пості Огневич.

Він підкреслила, що любити свою країну – не гріх, і українці не заслуговують на те, щоб на них за це скидали бомби.

«Якщо наша доля: пройти пекельні випробування — давайте робити це гідно і з честю», - підсумувала співачка.

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