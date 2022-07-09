Популярна українська співачка Злата Огневич, яка останнім часом багато гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку країни, також витсупає і в Україні. Причому у Києві зірка залишається весь час.

І на відміну від Полякової, Кароль, Монатика, Дорофєєвої та інших артисток Злата підтримувала країну і без виїзду за кордон. Артистки будинку не з'являлися місяцями, проте запевняють у патріотизмі.

Тільки зараз Полякова повернулася додому і виступила в метро, ​​як і низка інших зірок. Злата мовчати не стала:

«Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже півроку закордоном. Як то кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм» - пише Злата.

Також Злата виклала фото зі студії звукозапису та заінтригувала роботою над новим хітом.

У підписі до публікації Огневич написала: "Липень. Незабаром вийде новий сингл і наш великий проект. Над ним працюють дуже талановиті люди і не одна студія звукозапису. Я вірю в силу музики та Світлана і вірю в особливих людей, які з'являться в цьому відео Як ви думаєте, що це буде?

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